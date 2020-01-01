Milli piyango sorgulama 2020 yılbaşı

Son dakika haberi: Milli Piyango 2020 çekilişi sonrası 80 milyon liralık ikramiye başta olmak üzere bilet sahiplerine kazandıran numaraların tamamı belli oldu. 2020 yılının ilk talihlileri Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Herkesin hayalini süsleyen 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilet sahiplerine çıktı. Büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'dan satılan biletlere isabet ederken amorti rakamları “4” ve “8” olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları ve ikramiye kazanan tüm rakamların listesini çok pratik bir yöntemle öğrenebilirsiniz. MPİ sorgulama ekranına da tek tıkla ulaşabilirsiniz. Kullanıcıların şu sorgulamalarının yanıtları da haber içeriğinde: Telefondan milli piyango sorgulama. Milli piyango kazanan numaralar. Milli piyango listesi. Milli piyango tam liste. Milli piyango sorgulama motoru. Milli piyango sorgulama programı.Milli piyango son 1 rakamına göre, milli piyango son 2 rakamına göre, milli piyango son 3 rakamına göre ve yılbaşı bileti sorgulama programı.

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Milli piyango nasıl sorgulanır?

Milli piyango yılbaşı çekilişi ile ilgili son dakika gelişmelerini aktarıyoruz. Büyük bir merakla beklenilen Milli Piyango sonuçları 2020 açıklandı ve MPİ bilet sorgulama ekranı da vatandaşların erişimine açıldı. Bilindiği gibi, 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye başta olmak üzere, 8 Milyon TL, 1 Milyon TL ve küçüklü büyüklü çeşitli amortileri kazanma hayali ile biletleri alan vatandaşların gözleri çekilişe çevirmişti. MPİ tarafından canlı çekilişin ardından, sıralı ve tam liste sonuçları da yayımlandı. 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye, 1358490 numaralı çeyrek bilete isabet ederken; İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldığı belirtildi. Amorti numaraları ile diğer ikramiye tutarları da açıklandı.

Milli piyango nedir?

Millî Piyango İdaresi, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuştur. 6 Haziran 1988 tarih ve 19834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile 3670 sayılı kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, İdare'nin görev ve yetkileri, yeniden tanımlanarak genişletilmiştir.[1]

Bu tarihten önce, 710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

320 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenen Piyango İdaresi'nin görevleri: Piyango biletlerini basmak, Piyango, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara, Süper Loto ve Hemen-Kazan oyunlarının planlarını hazırlamak,

Bu oyunları uygulamak ve ikramiyelerini dağıtmaktır. Ayrıca bu kanunla her türlü eşya piyangosu şans oyunları ve müşterek bahis benzeri oyunları düzenleme yetkisi ile denetimi Piyango İdaresi'nin görevidir. Piyango İdaresi buna ilaveten uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve bunlarla ortaklıklara girip iş birliği yapma yetkisine sahiptir.

Kısaca her türlü şans oyunu düzenleme ve denetleme ile bu konuda Türkiye'yi temsil edip, ortaklıklara girip iş birliği yapma yetkisine sahiptir.