Milli piyango sorgulama 2019

Milli piyango sorgulama ekranı ile bilet ya da biletlerinize ikramiye çıkıp çıkmadığını kolayca sorgulayabileceksiniz. Saat 15.00'ten itibaren yapılacak çekilişlerde ikramiye kazananlar belli olacak. Milli piyango bileti edinenler, ellerinde çeyrek, yarım ve tam biletlere ne kadar ikramiye çıktığını ya da biletlerine amorti vurup vurmadığını tek bir linke tıklayarak öğrenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak ilgili yere bilet numaranızı yazdığınızda ne kadar ikramiye kazandığınızı öğrenebileceksiniz.

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Milli piyango 15.00'te çekilmeye başlanacak

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık'taki 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin 20.00-21.00 saatlerinde yapılacağı bildirildi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.



