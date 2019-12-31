Milli piyango sorgula 2020

Milli piyango meraklıları 2019 yılbaşı özel çekilişine kilitlenmiş durumda. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen milli piyango bileti sahipleri çekilişin ne zaman yapılacağını da merak eder durumda. Milli piyango yılbaşı özel çekilişini fanatik.com.tr üzerinden aşağıdaki linki tıklayayarak da yapabiliriz. Milli piyango biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için yapmanız gereken tek şey 'bilet numarası' yazan yere sahip olduğunuz biletin numarasını yazmak. Milli piyango biletinizi sorgulamak ve yılbaşı özel çekilişiyle ilgili diğer detayları öğrenmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNİZE ÇIKAN İKRAMİYEYİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Tam, yarım ve çeyrek bilet alarak yeni yılda milyoner olma hayalleri kuran yüz binlerce vatandaş çekiliş sonuçlarına odaklandı. Büyük umutlarla satın aldıkları biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, sonuçlara anlık olarak fanatik.com.tr üzerinden erişim sağlayabilecek. MPİ 2020 sonuçlarını en hızlı şekilde öğrenmek için çekilişin başlamasının ardından MPİ sorgulama sayfamızı takipte kalın ve yukarıdaki linke tıklayarak, biletinizi sorgulatın.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNE ÇIKAN İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.