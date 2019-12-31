Milli piyango sonuçları sorgulama 2019

Milli piyango yılbaşı özel çekilişi herkesin merak konusu. Milli piyango bileti edinerek 80 milyon liralık büyük ikramiye başta olmak üzere olası ikramiyelerden kazanma umudunu taşıyan şans oyunları meraklıları çekilişi ve sonuçları bekliyor. Milli piyango sonuçları sorgulama ekranından bilet numalarını girerek, ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyen muhtemel talihliler çekilişin ne zaman yapılacağını da merak ediyor. Milli piyango sonuçları ve merak edilen diğer tüm detaylara haberimizde yer verdik.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE VE AMORTİ ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün 15.00'te başlayacak. Noter huzurunda yapılacak Milli Piyango çekilişi basına açık olacak. Milli Piyango büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 20.00 - 21.00 arasında yapılacak. Milli Piyango çekiliş sonuçları Milliyet.com.tr yılbaşı özel sayfasında olacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK? BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango sonuçları fanatik.com.tr'den takip edilecek. Bu yıl 15.00'te başlayıp, 20.00-21.00 saatleri arasında çekilecek olan büyük ikramiye ve amorti çekilişinin yapılmasının ardından sonuçları fanatik.com.tr'den sorgulanabilecek. Bilet sorgulaması yapabilmek için bilet sorgulama ekranına bilet numaranızı yazıp 'sorgula' butonuna basmanız yeterli olacak.