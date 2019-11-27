Milli Piyango çekilişlerinin en heyecanlısı yıl başı akşamları olur. Her yıl büyük ikramiye çıksın diye milyonlarca vatandaş Milli Piyango Biletleri'ne akın eder. 2020 Milli Piyango çekilişine kısa bir süre kala vatandaşlar Milli Piyango en çok çıkan rakamlar? Son beş yıl çıkan rakamlar hangileri? Gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte detaylar...

Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi, halen parasını almadı.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.

2017'nin Talihlilerin biletlerinden 3’ü İstanbul, 1’i Antalya’da Dönerciler Çarşısı'nda yer alan seyyar bilet standında satıldı. 2017 yılının 60 milyonluk büyük ikramiyesi 2796288 numaralı çeyrek bilete isabet etmişti.

2016'nin Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, 55 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran çeyrek biletlerin 3'ü İstanbul, 1'i ise Adana'dan satıldı. Çekilişin ardından, bayisi Adana olan 0556013 biletin Mersin'de satıldığı iddia edilmişti.

2015'in Milli Piyango büyük ikramiyesini kazandıran biletlerin 2'si Aydın, 1'i Niğde diğeri ise Ankara'da satılmıştı. 50 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran biletin numarası ise 2682160 olarak ilan edilmişti.

2014 yılının Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde talihlilerin biletlerini Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan aldığı ortaya çıkmıştı. 50 milyon TL'lik büyük ikramiye, 2174451 numaralı bilete isabet etmişti.

2013 yılbaşı çekilişinde 45 milyon liralık büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Adana ve Muğla'da satın alınan 6718374 numaralı bilete isabet etmişti.

Milli Piyango en çok çıkan rakamlar

• 3 RAKAMI..................13 KEZ ÇIKTI

• 2 RAKAMI..................10 KEZ ÇIKTI

• 1 RAKAMI....................9 KEZ ÇIKTI

• 7 RAKAMI....................8 KEZ ÇIKTI

• 4 RAKAMI....................7 KEZ ÇIKTI

• 5 RAKAMI ...................7 KEZ ÇIKTI

I• 6 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.