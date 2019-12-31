Milli Piyango Bilet sorgulama 2020! Telefondan Milli Piyango Sorgulama
Milli Piyango idaresi tarafından Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi yapıldı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
2020 Milli Piyango çekilişi büyük heyecana sahne oldu. Milli Piyango sonuçları Milli piyango idaresi tarafından saat 20.30'da açıklandı. Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.
Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.
Milli Piyango yetkililerin aktardığı sonuçlara göre büyük ikramiye 1-3-5-8-4-9-0 isabet etti.
Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaralar 4 ve 8 oldu.
Milli Piyango sonuçlarının sıralı tam listesi az sonra hazır olacak. Milli Piyango biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını bilet sorgulama sayfamızdan da kontrol edebilirsiniz.
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2020 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ
Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişi ikramiye tutarları şu şekilde;
80 Milyon TL
8 milyon TL
1 milyon TL
100 bin TL
10 bin TL
5 bin TL
1000 TL
400 TL
300 TL
200 TL
160 TL
80 (Amorti) TL
80 bin (Teselli) TL
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU!
Milli Piyango sonuçları belli oluyor. 2020 yılbaşı Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre amorti rakamları 4 ve 8 oldu.
8 milyon TL'yi kazanan talihli numara ise 9976216...
80 Milyon lira kazandıran numaralar 1-3-5-8-4-9-0 oldu
NOT: Fanatik takipçileri için hazırladığımız Milli Piyango Sorgulama sayfası üzerinden, Milli Piyango İdaresi tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilen Milli Piyango Çekilişi takip edilebilmektedir. Milli Piyango çekilişleri bir aylık süre içerisinde üç defa gerçekleştirilmektedir. İçerisinde bulunan ayın 9. Günü, 19. Günü ve 29. Günü yapılır. Bu günlerin akşam saatlerinde milli piyango bilet sorgula sayfası aktif hâle gelir. Çekiliş gerçekleştirildikten ve rakamlar açıklandıktan sonra ister kendiniz sayıları tek tek kontrol edebilir, isterseniz bilet sorgulama ekranından çekiliş tarihi belirlenip bilet numaranızı yazarak kolay biçimde bilet kontrolü gerçekleştirebilirsiniz.Tam liste(sıralı liste) biçiminde açıklanmakta olan sonuçlarda son altı rakama bakılarak büyük ikramiye kazanan numaralar ve son rakamlarında 5,4,3,2 rakamlarına göre farklı ikramiyeler kazanmış olan numaralar detaylı biçimde sunulmuştur. Ayrıca teselli ikramiyesi ile amorti kazanmış olan numaralar liste hâlinde sayfamızda yer almaktadır. 2018, 2019 ve 2020 yılları içerisinde gerçekleştirilmiş olan Milli Piyango sonuçları için hangi rakamların çıktığını görmek ve bilet sorgulama işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız tek yapmanız gereken tarih seçimi yapmak, ardından bilet numaranızı yazmak ve sorgula butonuna tıklamaktır.Bu işlem neticesinde büyük ikramiye kazanıp kazanmadığınızı görebilirsiniz. Yukarıda belirttiğimiz çekiliş tarihleri sadece Milli Piyango yılbaşı çekilişi zamanında değişiklik göstermektedir.