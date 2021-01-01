Milli Piyango amorti rakamlar kaç oldu? Milli Piyango amorti ikramiye tutarı ne kadar? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi sonuçları için geri sayım sürüyor. Zengin olma hayali ile bilet alan vatandaşlar, Milli Piyango sonuçları için beklemeye koyuldu. Bu sene büyük ikramiye 100 milyon TL olarak belirlenirken amorti başta olmak üzere, 5 bin, 10 bin TL, 1 milyon TL, 10 milyon TL gibi son derece çeşitli ikramiye ödülleri de dağıtılacak. Biletlerine hiçbir şey isabet etmeyenler ise Milli Piyango amorti numarası için bekleyecek. Bilindiği gibi, Milli Piyango amorti numarası ile bilet bedeli geri kazanılmış oluyor. Milli Piyango amorti sorgulama nasıl yapılır?

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Amorti kaç, hangi rakamlara çıktı?

Amorti rakamları 31 Aralık 2020 tarihinde yapılan yılbaşı çekilişinden sonra belli oldu. Yılbaşı çekilişinde 0 ve 5 amorti çıkan rakamlar oldu.

Milli Piyango çekilişinde son 2 şanslı rakama denir. Milli Piyango biletlerinin son iki hanesine bakılarak belirlenen bilet ücreti geri alınabiliyor. Yani bir kişi amorti rakamı bilmesi halinde çeyrek, yarım ya da tam bilet fiyatı tutarında ikramiye alabilecek.

Amorti numaraları ne kadar ikramiye verir?

Amorti numaraları kısaca bilete ödenen ücretin geri alınması olarak adlandırılabilir. Örnek olarak tam bilet alan kişiye 100 TL, yarım bilet alan kişiye 50 TL ve çeyrek bilet alan kişiye 25 TL ödeme yapılır. Ancak bilete hem amorti hem de daha yüksek bir ikramiye isabet ederse o zaman daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır.

Amorti nedir, ne demek?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.











