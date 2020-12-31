Yılbaşı özel çekilişi 2021 yılına milyoner olma hayaliyle girecek binlerce şans oyunu tutkunu tarafından sonuçlar merakla araştırılıyor. Büyük ikramiyenin tam 100 milyon TL olduğu yılbaşı çekilişine artık dakikalar kaldı. Büyük ikramiye çekilişinde 2, 3, 4, 5 bilene verilen tutarda belli olacak. Binlerce ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş sonrasında Türkiye'nin yeni milyonerleri ortaya çıkacak. Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye veriliyor? sorusunun yanıtı da merak edilen konular arasında yer alıyor.









2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2, 3, 4, 5 bilene ne veriyor?

Milli Piyango'nun 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği ve amorti rakamları 31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Yılbaşı çekilişinden sonra belli olacak.

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 100 Milyon TL olarak belirlendi.

2021 yılbaşı için amorti rakamları ise henüz belli olmadı. Milli Piyango'nun 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği 31 Aralık 2020'de gerçekleştirilecek olan Yılbaşı çekilişinden sonra belli olacak.