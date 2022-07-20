Milli pilot Berkay Besler, Avrupa’da zafere doymuyor

1999 doğumlu yarış pilotu Berkay Besler, gösterdiği başarılarla Türkiye’nin adını Avrupa sahnesinde duyurmaya devam ediyor. Son zamanlarda Avrupa pistlerinde adından sıkça söz ettiren Milli yarış pilotu Besler, son olarak Toksport WRT ile birlikte Prototype Cup Germany Şampiyonası’nın ikinci ayağını da birincilikle bitiren başarılı genç pilot ilk prototip yarışlarının ikisini de birincilik ile bitirmişti. Karting branşında 5 kez Türkiye, 1 kez Belçika, 1 kez dünya 3.'lüğü, 1 kez Academy Trophy Championship 3.'lüğü ve 1 kez Orta ve Orta Doğu Avrupa şampiyonluğu bulunmakta. Genç pilot Toksport WRT ile birlikte Prototype Cup Germany Şampiyonası’nın dışında Borusan Otomotiv Motorsport'la birlikte GT4 Avrupa Şampiyonası’nda da Türkiye’yi temsil ediyor.

Elde ettiği başarıyla ilgili konuşan Besler; "Prototype Cup Germany Şampiyonası’nın ikinci yarışı için Almanya Nürburgring pistindeydik. Şampiyona 4 hafta sonu ve 8 yarıştan oluşuyor, bu haftasonu yarısını tamamlamış olduk. Bu hafta sonu gerçekleşen yarışlardan bir birincilikle ayrıldık, gerçekleşecek tüm yarışlarla beraber şampiyonayı lider konumda tamamlamayı hedefliyoruz " dedi.