Milli pentatlet Buğra Ünal, Bulgaristan etabında finalde

Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Modern Pentatlon Birliği’nin (UIPM) Tokyo Olimpiyatları’na puan veren 4 dünya kupasından biri olan başkent Sofya’daki organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Buğra Ünal, topladığı 1126 puanla 10 Nisan Cumartesi günü yapılacak finallere kalmayı başardı.

Buğra, erkekler finalinde Tokyo Olimpiyatları için puan toplama mücadelesi verecek.

Milli sporcular Arda Selçuk 1037 puan, Yunus Çalışkan ise 986 puan ile elemeleri geçemedi.

Organizasyonun yarınki kadınlar kategorisi finalinde Türkiye’yi milli pentatletler İlke Özyüksel ve İpek Akşin temsil edecek.

Bulgaristan etabı, 11 Nisan Pazar günü sona erecek.

Milli pentatletler, bu dünya kupasının ardından 15-18 Nisan’da yine Bulgaristan’da 4. UIPM Dünya Kupası’na katılacak.

Sporcuların Tokyo Olimpiyatları’na katılım için kota durumları Macaristan’da mayıs ayında yapılacak Dünya Kupası Finali’nde netleşecek.