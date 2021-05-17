Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Cartagena şehrinde 33 ülkeden 155 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Ay-yıldızlı millilerden Sedat Tümkaya ve Mustafa Tuğra Nur, SL3-SL4 kategorisi çift erkekler finalinde Rusya’dan Ilia Antonenko ve Polonya’dan Denis Grzesiuk ikilisini 21-14 ve 21-19’luk setlerle 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

WH2 kategorisi tek ve çift kadınlarda yarışan milli sporcu Emine Seçkin iki mücadelesinden de bronz madalya kazandı.

Emine Seçkin, tekler yarı finalinde Tayland’dan Amnouy Wetwithan’a 21-18 ve 21-12’lik skorlarla 2-0 mağlup olurken, çiftlerde ise Belçikalı partneri Man-Kei To ile Güney Koreli rakiplerine 21-18, 16-21 ve 21-13’lük setlerle 2-1 yenildi.

SL3-SU5 kategorisi çift kadınlar finalinde Zehra Bağlar-Halime Yıldız ikilisi, Fransız Morin-Noel çiftine 21-13 ve 21-13’lük setlerle 2-0 kaybetti ve gümüş madalya elde etti.

Öte yandan SL3 kategorisi tek kadınlarda mücadele eden Halime Yıldız, yarı final karşılaşmasında Nijerya’dan Mariam Eniola Bolaji’ye 21-16 ve 21-15’lik setlerle 2-0 yenilerek üçüncü oldu.

Türkiye, böylece turnuvada 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı. (AA)