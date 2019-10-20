Milli para badmintonculardan Danimarka’da 4 madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Danimarka’nın Odense kentinde düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Para Badminton Uluslararası Turnuvası’nda mücadele eden milli takımın 4 madalya kazandığı belirtildi.

Kadınlarda teklerde Halime Yıldız’ın SL3 kategorisi gümüş, Emine Seçkin’in WH2 kategorisi bronz, Zehra Bağlar-Halime Yıldız ikilisinin de çiftler SL3-SU5 kategorisinde bronz madalya elde ettiği ifade edildi.

Erkeklerde ise teklerde İlker Tuzcu’nun SU5 kategorisinde bronz madalya kazandığı aktarıldı.