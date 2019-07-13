Milli Okçulardan madalya yağmuru!

Okçularımız Dünya Üniversite Oyunları’nda göğsümüzü kabarttı. İtalya’nın Napoli kentinde devam eden organizasyonda dün 4 madalya aldık. Muhammet Yetim ile Süleyman Araz’dan oluşan Makaralı Yay Erkek Takımımız, 156-156 berabere kaldığı İran’ı uzatmada yenerek altın madalya kazandı.

Yeşim Bostan ve Gizem Elmaağaçlı’dan oluşan Makaralı Yay Bayan Takımımız ise Güney Kore’ye 156-154 yenildi ve gümüşte kaldı. Muhammet Yetim bireysel Makaralı Yay’da Rus Anton Bulaev ile 147-147 berabere kaldığı maçı uzatmada kaybedince gümüş madalya aldı.

Yeşim Bostan ise Makaralı Yay bireyselde Kazak rakibi Diana Makarchuk’u 145-142’yle geçti, bronz kazandı.