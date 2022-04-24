Milli okçulardan gümüş madalya

Yeşim Bostan, Ayşe Bera Süre, Emine Rabia Oğuz'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımımız finalde Almanya'ya 228-224 kaybetti, gümüş madalya kazandı. Türkiye, 6 takım kategorisinde (makaralı ve klasik yayda kadın, erkek ve karışık) sadece 1'inde madalya maçına çıkma şansı yakaladı.

Mete Gazoz sahne alıyor

Bireyseldeki tek madalya şansını sürdüren sporcumuz Mete Gazoz ise bugün kürsü için arenada ok atacak. Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un yarı final maçı saat 16.04'te başlayacak, rakibi Avustralya'dan Ryan Tyack olacak. Mücadele TRT Spor Yıldız‘dan yayınlanacak.