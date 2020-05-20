Milli okçular dijitalde kapıştı

Milli okçularımız da 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda karşı karşıya geldi. Toplam 8 ayrı şehrimizde ve 10 ayrı tesiste çalışmalarını sürdüren 2020 Olimpiyat Oyunları Olimpik havuz sporcuları video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Klasik yay erkeklerde 338 puanla Mete Gazoz 1., Ulaş Berkin Tümer (337) 2., Samet Ak (330) 3., kadınlarda Ecem Anagöz (320) 1., Zeynep Köse (313) 2. ve Ezgi Başaran (307) 3. oldu.



