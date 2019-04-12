Milli okçular bronzu kaçırdı

Milli okçumuz Mete Gazoz’un sıralama atışlarında 698 puanla, 3 rekor kırdığı Avrupa Grand Prix yarışmasında klasik yay bireysel ve takım halinde mücadele eden 4 sporcumuz da madalya şansını yitirdi.

Bireyselde; Mete Gazoz ilk iki maçını ‘bay’ geçerken, 16’lı eleme maçında Alman Kahllund’a 6-2 kaybetti. Samet Ak, Fatih Bozlar ve Erdal Meriç Dal da çeyrek finale çıkamadan elendi.

Takım müsabakasında ise Mete, Fatih ve Erdal üçlüsünden oluşan Ay-Yıldızlılar sırasıyla Estonya’yı 5-3, Finlandiya’yı 6-2 mağlup ederken yarı finalde Fransa’ya 5-3 kaybetti.

Bronz maçında Almanya’ya 6-2 yenilen Türkiye turnuvada kürsüye çıkamadı.