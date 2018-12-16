Manisa Büyükşehir Belediyespor’un milli okçusu Caner Türkkan, Samsun’da düzenlenen ve 109 kulüpten 875 sporcunun katıldığı Salon Türkiye Şampiyonası’nda kendi kategorisinde 197 sporcu arasında 6’ıncı olarak, 2019 yılında yapılacak olan Salon Avrupa Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Caner Türkkan’ın okçuluk branşında Manisa Büyükşehir Belediyespor’un gururu olduğunu söyleyen kulübün yönetim kurulu üyesi Hakan Kadayıfçılar, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde mücadele verdiğimiz tüm spor branşlarında başarıdan başarıya koşuyoruz. Sporcularımız katıldıkları bireysel yarışmalarda da kulübümüzü hem yurt içinde hem de yurt dışında başarıyla temsil ediyorlar. Milli okçumuz Caner Türkkan daha önce okçuluk milli takımıyla Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşadı. Samsun’da yapılan ilk seçmeleri başarıyla geçen Caner’in 4-6 ocak tarihlerinde Samsun’da yapılacak olan Salon Avrupa Milli Takım seçmelerinde başarılı olarak milli takım kadrosunda yer alacağına inanıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetim kurulu adına sporcumuzu tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Hedefinin 26 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında Samsun’un ev sahipliği yapacağı Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda milli takım kadrosunda yer almak olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor’un milli okçusu Caner Türkkan ise şunları söyledi: "İlk etabı geçtim. Şimdi ise 4-6 ocak tarihleri arasında yine Samsun’da milli takım seçmelerine katılacağım. Samsun’da düzenlenecek olan milli takım seçmelerinde başarılı olacağıma inanıyorum. Spora ve sporcuya büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuza verdikleri destekler nedeniyle teşekkür ediyorum.”

İHA