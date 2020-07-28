Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike, Supersport, Supersport300 ve İspanya Superbike yarışları, 1-2 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda Jerez-Angel Nieto Pisti’nde yapılacak üç yarışta birincilik mücadelesi verecek PATA Yamaha takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 31 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlara, 1 Ağustos Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarına, daha sonra TSİ 15.00’te ilk yarışa çıkacak. 2 Ağustos Pazar günü ise TSİ 12.00’de SuperPole yarışında ve TSİ 15.00’te ikinci yarışta start alacak.

Dünya Supersport Şampiyonası’nda ilk sezonunu yaşayan milli sporcu Can Öncü, sezonun ikinci ayak yarışına çıkacak. Şampiyonada Turkish Team takımıyla ilk kez 600 cc motosiklet ile yarışan 17 yaşındaki sporcu, 31 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. 1 Ağustos Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarına çıkacak Öncü, TSİ 16.15’te ilk yarışta, 2 Ağustos Pazar günü ise TSİ 13.30’da ikinci yarışta mücadele edecek.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası’nda Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla yarışacak milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, yeni takımıyla 31 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlarda yer alacak. 1 Ağustos Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarına çıkacak Sofuoğlu, TSİ 17.30’da ilk yarışta boy gösterecek. Şampiyonada 2 Ağustos Pazar günü TSİ 16.15’te ikinci yarış start alacak.

İspanya Superbike Şampiyonası’nın (ESBK) ikinci ayak yarışları ise Barselona’da yapılacak. Milli sporcu Asrın Rodi Pak, 30-31 Temmuz tarihlerinde Katalunya Pisti’nde serbest antrenmanlara katılacak. Yamaha Stratos takımıyla mücadele eden Pak, 1 Ağustos Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarına, TSİ 16.15’te ise ilk yarışa çıkacak.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da milli sporcularla İspanya’ya gidecek.

AA