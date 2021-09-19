Toprak Razgatlıoğlu, İspanya’da 4,6 kilometre uzunluğa sahip Barselona Pisti’nde bugünkü ikinci yarış öncesi Superpole’de mücadele etti.

Ay-yıldızlı sporcu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla Barselona’daki yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçti.

Superpole yarışını Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci, Honda pilotu Alvaro Bautista ise üçüncü sırada bitirdi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dün bu pistteki ilk yarışta bitime 6 tur kala motosikletindeki teknik bir arıza nedeniyle yarışa devam edememiş ve puan alamamıştı.

Şampiyonada genel klasmanda 388 puanla Jonathan Rea birinci, 379 puanla Toprak Razgatlıoğlu ikinci ve 323 puanla Scott Redding ise üçüncü sırada yer alıyor.

Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Her turda kendimi geliştirdim, son viraja kadar zorladım ama yeterli olmadı. Benim için önemli olan ikinci yarış, yarış için hazırım." diye konuştu.

Organizasyonda ikinci yarış, bugün TSİ 16.15’te start alacak.

ANKARA (AA)