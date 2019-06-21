Milli marş böyle söylenir!

Mücadeleden ise 1-0 skorla galip ayrılan taraf olan Polonya, liderlik yolunda büyük bir avantaj elde ederken ise karşılaşmaya damga vuran olay seromonide gerçekleşti. Mücadelede önce Kırmızı-Beyazlılar’ın milli marşı sorunsuz bir şekilde okundu. Sıra İtalya’ya geldiğinde ise işler değişti. Çizme ülkesinin futbolcuları milli marşlarını coşku ile okurken seromonide yer alan Polonyalı bir çocuk ise kulaklarını kapatmak zorunda kaldı.