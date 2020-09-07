Milli kürekçiler kürsüyü kaçırdı

Almanya’da düzenlenen U23 Avrupa Kürek Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye 3 kez kürsü şansını kaçırdı. Ay-Yıldızlılar şampiyonayı 3 Avrupa 4.’lüğü, 1 Avrupa 7.’liği ve 1 Avrupa 10.’luğuyla tamamladı. Mervenur Uslu’dan oluşan ‘Hafif Kilo Ümit Kadın Tek Çifte’ takımımız, Nigar Hatun Demiroğlu ve Ebru Akınal’dan oluşan ‘Hafif Kilo Kadın İki Tek’ takımımız ve Enes Gök, Şefik Çakmak, Denizhan Aydın,Samet Kaban’dan oluşan ‘Hafif Kilo Erkek Dört Çift’ takımımız 8 ülke arasında Avrupa 4.’lüğünle yetinerek kürsünün dışında kaldı.