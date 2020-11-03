Milli kürekçiler, Köyceğiz’de kamp yapacak

Kürek Milli Takımı, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde kamp yapacak. Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-29 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek kampa 17 sporcu katılacak. Hazırlık kampı kadrosunda yer alan milli kürekçiler şöyle: "Onat Kazaklı, Fatih Ünsal, Mert Kaan Kartal, Bayram Sönmez, Selahattin Gürsoy, Denizhan Aydın, Gökhan Güven, Hamza Mert Avunduk, Samet Kaban, Enes Gök, Şefik Çakmak, Elis Özbay, Didem Sürer, Ebru Akınal, Nigar Hatun Demiroğlu, Aslıhan Naran Akkay, Ruken Ülgey."