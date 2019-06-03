Milli kürekçiler Avrupa 5.'si

İsviçre’de düzenlenen Avrupa Kürek Şampiyonası’nda mücadele eden Türk sporcular, yarışlarını tamamladı.

Luzern şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada Fatih Ünsal, Bayram Sönmez, Mert Kaan Kartal ve Enes Kuşku’dan oluşan milli takım, hafif kilo erkekler dört çifte (LM4x) kategorisinde 5. oldu.

Hafif kilo erkekler tek çiftede (LM1x) yarışan Enes Yenipazarlı, Final B’de 4’üncü, genel klasmanda ise 10. sırada yer aldı.

Türkiye’yi erkekler tek çifte (M1x) kategorisinde temsil eden Onat Kazaklı ise şampiyonayı 24. sırada tamamladı.