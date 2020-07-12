Milli kayaklı koşucular, olimpiyat kotası için asfaltta ter döküyor

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok derece elde ederek başarılarıyla adlarından söz ettiren Kayaklı Koşu Milli Takımı’nın Ağrılı sporcuları Fatma Yavuz ve Seher Kaçmaz, 2022 Kış Olimpiyatları’na katılmak için asfalt yollarda günde yaklaşık 40 kilometre tekerlekli kayak antrenmanı yaparak güç depoluyor. Küçük yaşlarda başladıkları kayaklı koşuda katıldıkları yarışmalarda birçok derece elde eden milli sporcular Fatma Yavuz ve Seher Kaçmaz, olimpiyat kotası hedefiyle yeni sezon hazırlıkları için çalışmalara erken başladı.

Fatma Yavuz ve Seher Kaçmaz, geçmişte 2 defa sporcu, bir kez de antrenör olarak olimpiyatlara gitme başarısı gösteren ve Kayaklı Koşu Milli Takımı antrenörlerinin koordinatörlüğünü yapan Erhan Dursun’un gözetiminde olimpiyatlara gitme hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

2021 yılında Çin’in başkenti Pekin’de yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir sene ertelenen Kış Olimpiyatları’na hazırlanan sporcular, asfaltta kondisyon ve teknik antrenmanın ardından tekerlekli kayağa başlıyor.

Hayallerindeki olimpiyat aşkıyla yola koyulan sporcular, haftanın 6 günü yokuşlu ve virajlı köy yollarında tekerlekli kayak yaparak olimpiyat öncesindeki yarışmalarda başarılı sonuçlar elde edip puan toplamak için yoğun çalışma yürütüyor.

Ulusal ve uluslararası birçok başarıları bulunan her iki sporcu, sıcak havaya rağmen asfalt yollarda günde yaklaşık 40 kilometre tekerlekli kayak yaparak antrenmanlarını sürdürüyor. Milli sporcular, katılacakları ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı sonuçlar elde etmeleri halinde olimpiyatlara gitme hakkı elde edecek.

Budak: "Hiç ara vermeden 2022’ye kadar çalışacağız"

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, AA muhabirine, Fatma Yavuz ve Seher Kaçmaz’ın çok başarılı olduğunu ve olimpiyatlara gideceklerine inandıklarını söyledi.

Sporcuları olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösterdiklerini belirten Budak, şöyle konuştu:

"Sporcularımızı 2022 yılındaki olimpiyatlara hazırlıyoruz. İmkanlar dahilinde ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için uğraşıyoruz. 2 yavrumuzla İstiklal Marşı’mızı okutup bayrağımızı göndere çektirmeyi istiyoruz. Sporda devamlılık esastır, hiç ara vermeden 2022’ye kadar çalışacağız. Biz olimpiyatların ne kadar zorlu geçeceğini, hangi ülkelerin katılacağını, puanlarının nasıl olduğunu ve rakiplerimizin ne kadar güçlü olduklarını iyi biliyoruz. Biz de ona göre imkanlar dahilinde, Ağrı şartlarında hazırlanmaya çalışıyoruz."

Dursun: "Biri olimpiyatlara kesin gidecek, inşallah ikincisi de gider"

Antrenör Erhan Dursun, bu yıl düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Gerede Kupası’nda Seher Kaçmaz’ın 5 kilometre klasik ve serbest stilde altın, Fatma Yavuz’un ise klasik stilde gümüş madalya aldığını hatırlattı.

Her iki sporcunun da çok başarılı olduğunu ve olimpiyatlara gideceklerine inandıklarını dile getiren Dursun, şunları kaydetti:

"Bu kızlarımız 2022 yılında yapılacak olimpiyatlara hazırlanıyor, şu anda puan olarak Türkiye’de en iyi sporcular. Bu sporcular 2 yıl içerisinde uluslararası yarışmalarda ne kadar çok yarışırsa puanlarını o kadar çok aşağıya çekecek. Olimpiyatlara gitmeleri için FIS puanlarının 90’ın altında olması lazım. Eğer 90’ın altında FIS puanları yoksa ülke kotasıyla gidecekler. Biri kendi hakkıyla giderse diğeri de ülke kotasıyla olimpiyatlara gidecek. İçlerinden biri olimpiyatlara kesin gidecek, inşallah ikincisi de gider."

18 yaşındaki milli sporcu Fatma Yavuz, geçmişte futbol oynadığını ve kendisini keşfeden antrenörü sayesinde kayaklı koşu sporuna başladığını söyledi.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarıları bulunduğunu kaydeden Yavuz, "2022 Kış Olimpiyatları’na katılmayı hedefliyorum. İnşallah bize nasip olur. Bazen çift bazen de tek antrenmanımız oluyor. Haftada bir gün dinleniyoruz, sürekli antrenman yapıyoruz. Günde 35-40 kilometre yollarda kayıyoruz, 1 saatlik koşu antrenmanlarımız oluyor. Üç olimpiyat görmüş hocamız Erhan Dursun’u kendimize örnek alıyoruz. İnşallah olimpiyatlar bize nasip olur." diye konuştu.

22 yaşındaki milli sporcu Seher Kaçmaz ise en büyük hedeflerinin olimpiyatlara gitmek olduğunu dile getirerek, "2022 Olimpiyatları’na hazırlanıyorum. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor. Hem kayak kayıyoruz hem de güç antrenmanları yapıyoruz. Geçmişte olimpiyatlara gitme başarısı olan Erhan hocamız bizi iyi çalıştırıyor. Biz de onun tecrübeleriyle 2022 Olimpiyatları’na hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.