Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, Romanya'da düzenlenen Continental Kupası'nda kayakla atlamada 6. olarak 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları için önemli puanlar topladı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, Çekya'daki turnuvada başarılı sonuçlar alan Fatih Arda'nın Romanya'da da önemli bir derece elde ettiği belirtildi.

Yarışmayı 59 sporcu arasında 6. olarak bitiren milli kayakçının olimpiyatlar için de puan topladığı aktarıldı.

Kısa bir açıklama yapan Fatih Arda, önemli bir başarı elde ettiğini anlatarak, "Romanya'da bana ait olan Türkiye rekorunu yenileyerek yarışmayı 6. sırada bitirdim. Bu başarımı ilk önce ülkem daha sonra yakın zamanda kaybettiğimiz dedeme hediye ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA