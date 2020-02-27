Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım’a Erzurum’da çiçekli karşılama

Ceren Reyhan Yıldırım, Bosna Hersek’te 15 ülkeden 93 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Alp Disiplini Uluslararası FIS Çocuk Kupası’nda slalom yarışlarında mücadele etti.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, bu branşta bronz madalya kazandı.

Yıldırım, antrenörü Serhat Akdaş ile geldiği memleketi Erzurum’da, babası Macit ve annesi İldem Yıldırım’ın yanı sıra Gençlik Spor Kulübü Başkanı Bülent Tilkidöğen, TOHM Erzurum Müdürü Murat Tanas ve antrenörlerce karşılandı.

Çiçek takdim edilen Yıldırım, yaptığı açıklamada, daha büyük başarılar kazanmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Baba Yıldırım da Ceren’in Türk sporuna hizmet etmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirterek, kızları ile gurur duyduklarını söyledi.