Milli karatecilerimiz tarih yazıyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak karatede Türkiye verilen 8 kotanın 7'sine sporcu göndermeyi başardı. Şu ana kadar 22 ülkenin Tokyo vizesi aldığı karatede Türkiye, ev sahibi Japonya'nın ardından en çok kota alan ülke olarak da tarihi bir başarıya imza attı. 7 kotaya sahip Türkiye'yi İtalya ve İran 4'er, Azerbaycan da 3 kotayla takip etti. Olimpik branş olmadığı süreçte de Dünya ve Avrupa'da birçok şampiyon çıkartan aynı zamanda da dünya listesinin üst sıralarında yer alan sporculara sahip olan Türkiye, karatenin olimpiyat programına alınmasıyla da yıllardır verilen emeğin karşılığını kotalarda 8'de 7 yaparak aldı.

Başkan Delihasan'ın ani ölümü

Sporcular için 2020 yılı pandemiyle zorlaşırken 2021'de de karate camiasını üzen ölüm haberi oldu. Türk karatesinin gelişiminde büyük emeğe sahip Federasyon Başkanı Esat Delihasan'ın yıllardır hedeflenen olimpiyat öncesi, koronavirüsten beklenmedik şekilde vefat etmesi şok etkisi yarattı. Her şeye rağmen sporcular, Başkan Delihasan'ın da anısına madalyaları, kotaları tek tek topladı. Daha önce Serap Özçelik Arapoğlu (55 kg), Merve Çoban (61 kg), Meltem Hocaoğlu Akyol (+61), Uğur Aktaş (+75) ve Ali Sofuoğlu'yla (Kata) 5 kota alan Türkiye son olarak da Fransa'daki Dünya Elemesi'nde bu seriyi sürdürdü. Ve organizasyonun ilk gününde, kadınlar katada Dilara Bozan, 44 sporcu arasında organizasyonun en iyisi olarak Tokyo vizesini cebine koyarken, ardından da -67 kilo kumitede de Eray Şamdan aynı başarıyı göstererek ülkemize karatedeki 7. kotayı getirdi.

16 branşta 86 kota

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına 40 gün kala Türkiye'nin kota sayısı böylece 86'ya yükseldi. Şu ana kadar, artistik cimnastik (5), atletizm (14), atıcılık (4), badminton (1), boks (4), bisiklet (2), eskrim (1), güreş (9), halter (3), karate (7), kürek (1), tekvando (5), okçuluk (2), voleybol (12), yelken (8), yüzme (8) olmak üzere 16 branşta 86 kota başarısı yakalandı.



