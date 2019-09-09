Karate 1 Premier Lig’de sezonun beşinci etabına ev sahipliği yapan Japonya’nın Tokyo kentinde tatamiye çıkan milli karateciler, üç madalya ile organizasyonu noktaladı.

Kumite 67 kiloda üst üste ikinci kez Tokyo’da final mücadelesi veren Burak Uygur, ikincilikte kaldı. Milli karateci finalde Japon Hiroto Gomyo’ya 2-0 kaybetti. Burak geçtiğimiz altın madalya elde etmişti.

60 kiloda Eray Şamdan üçüncülük kürsüsüne çıkarken, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Erkek Kata Milli Takımı da repesaj finalinde ev sahibi Japonya’yı (26.36 puan-24.74 puan) mağlup ederek üçüncülük kupasının sahibi oldu.







