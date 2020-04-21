Milli karatecilerden işitme engellilere destek

Karate A Milli Takımı sporcuları, işitme engelli arkadaşlarına videolu mesajla destek verdi. Türkiye Karate Federasyonu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, Milli karateciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam eden işitme engelli Milli karatecilere videolu mesaj gönderdi.

21 Nisan 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Milli karatecilerden işitme engellilere destek

Karate A Milli Takımı sporcuları, işitme engelli arkadaşlarına videolu mesajla destek verdi. Türkiye Karate Federasyonu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, Milli karateciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam eden işitme engelli Milli karatecilere videolu mesaj gönderdi. “Bu süreci, hep birlikte el ele vererek aşacağız.” diyen

Milliler, işitme engelli arkadaşlarına moral verdi. Söz konusu paylaşımda Milli sporcular; Ali Sofuoğlu, Alparslan Yamanoğlu, Burak Uygur, Dilara Bozan, Eda Eltemur, Emre Vefa Göktaş, Eray Şamdan, Erman Eltemur, Merve Çoban, Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan ile Uğur Aktaş yer aldı.

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