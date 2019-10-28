Milli karatecilerden 15 madalya

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-27 Ekim tarihlerinde Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenen organizasyonda milli sporcular, 4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 15 madalya kazanarak şampiyonayı genel klasmanda ikinci tamamladı.

Ümitler kategorisinde erkekler katada Furkan Kaynar, kumite kızlar 47 kiloda Müşerref Özdemir ve erkekler 63 kiloda Ömer Faruk Yürür, altın madalyanın sahibi oldu. Kızlar katada Damla Su Türemen ve kumite erkekler 57 kiloda Enes Fatih Kurt, ikinci sırada yer aldı. Kumite kızlar 54 kiloda Sudenur Aksoy, erkekler artı 70 kiloda Kadir Furkan Genç ile Zehra Kaya, Şule Azra Akbulut ve Damla Su Türemen’den oluşan Ümit Genç Kız Kata Milli Takımı ise üçüncülüğü elde etti.

Gençler kategorisinde kızlar katada Ayşe Yılmaz, altın madalya kazanırken, erkekler katada Enes Özdemir ikinci sırada yer aldı.

21 yaş altında erkekler katada Kutluhan Duran, kumite kadınlar 55 kiloda Gülsen Demirtürk ve erkekler 67 kiloda Ömer Abdurrahim Özer, gümüş madalya kazandı. Kadınlar kumite 50 kiloda Rabia Elik ve erkekler 84 kiloda Samed Gök ise üçüncü oldu.