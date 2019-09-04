Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren milli karateciler, sezonun ikinci yarısını Japonya’da açacak. Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları’ndan sonra ilk resmi müsabakasına çıkacak ay-yıldızlı ekip, Tokyo’da tam kadro mücadele edecek.
Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’in Tokyo'da yapılacak beşinci etabı 6-8 Eylül tarihleri arasında, 79 ülkeden 649 karatecinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 2020 Olimpiyat Oyunları’nda judo ve karate müsabakalarına ev sahipliği yapacak Nippon Budokan’daki müsabakalarda ay-yıldızlı ekip 6 kadın, 10 erkek sporcuyla tatamide mücadele verecek.
Tokyo’daki organizasyonda madalya müsabakaları 8 Eylül Pazar günü yapılacak.
Organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek milli karateciler şöyle:
Kadınlar
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55kg: Tuba Yakan
Kumite 61kg: Merve Çoban
Kumite 68kg: Eda Eltemur
Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu
Erkekler
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60kg: Eray Şamdan
Kumite 67kg: Burak Uygur
Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut
Kumite 84kg: Uğur Aktaş
Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu
Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
İHA