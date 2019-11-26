Milli karateciler, sezonu Madrid’de kapatacak

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Karate 1 Premier Lig’in Madrid ayağında tatamiye çıkacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota puanı veren organizasyonda 89 ülkeden 737 sporcu mücadele edecek.

Madrid Arena’nın ev sahipliği yapacağı müsabakalara tüm kategorilerde katılım gösterecek Türkiye’yi, 6 kadın ve 12 erkek karateci temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, şu ifadeleri kullandı:

"2018’in Temmuz ayında başlayan olimpiyat kota turnuvalarında 2019 bizim için oldukça önem arz ediyordu. Geride bıraktığımız müsabakalarda başarılı sonuçlar alarak sporcularımızı Tokyo 2020 mücadelesinde ilk 10’da tutmayı başardık. Madrid’de sezonu noktalayacağız ama olimpiyat mücadelemiz bitmeyecek. Nisan 2020’ye kadar yapılacak kota puanı turnuvalarında form grafiğimizi korumak istiyoruz. Mayıs 2020’de yapılacak kota turnuvasının ardından da en yüksek sayıyla Japonya’da yer almak istiyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz, aldıkları sonuçlar da bunun yansıması. İspanya’dan en iyi sonuçlarla ayrılacağımıza inanıyorum."

Milli takım kadrosu

Karate 1 Premier Lig’in 7. etabında mücadele edecek milli sporcular ve kategorileri ise şöyle:

Kadınlar:

Ferdi kata: Dilara Eltemur

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite 68 kilo: Meltem Hocaoğlu

Erkekler:

Ferdi kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Eren Akkurt, Ferhat Demir

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite 84 kilo: Alparslan Yamanoğlu

Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

AA