Milli karateci Uğur Aktaş bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda karatede erkekler kumite 75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda karate müsabakaları Nippon Budokan’da yapıldı.

Kumite 75 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan 25 yaşındaki milli sporcu, ilk saniyelerden yukodan aldığı puanla 1-0 öne geçti. Daha sonra İranlı sporcuya 2 puan veren Uğur, son anlarda 2-2’lik eşitliği yakaladı ancak rakibine shensu avantajıyla mağlup olarak final şansını kaçırdı.

Uğur, olimpiyatı bronz madalya alarak tamamladı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Uğur Aktaş'ın yarı finale çıkıp bronz madalyayı garantilemesiyle Türkiye, 1948'deki Londra'da kazanılan 12 madalya rekorunu kırmış oldu. Ülkemiz, Tokyo 2020'de 13'üncü madalyasını kazandı.

TOKYO (AA)