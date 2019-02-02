Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, gençlerle buluştu

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünce organize edilen ‘Bursa'nın gençleri, sporun yıldızlarıyla buluşuyor’ isimli program, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Muradiye Salonu’ndaki organizasyona, Bursa’da spor yapan yüzlerce genç ‘aileleriyle birlikte’ katıldı.

Federasyon Başkanı Esat Delihasan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin karate sporundaki başarı grafiğini üst sıralara taşımak istediklerini söyledi. Son günlerde ‘yapılan alt yapı yatırımlarının sonucu olarak’ diğer birçok spor branşında olduğu gibi karatede de önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Delihasan, “Şu andaki öncelikli hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. İnşallah bu olimpiyatlarda ülkemizin lokomotifi olacağız” dedi.

Salonu dolduran ailelere ‘çocuklarını ilgilendikleri spor dallarında destekleme’ tavsiyesinde bulunan Delihasan, “Sporda en önemli şey istikrardır. Ne olursa olsun; hem okulumuzu hem de yaptığımız sporu, derslerimizi ve antrenmanları ihmal etmemeliyiz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Spor yapan biri, istemese de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hücre yapılanması spor yapanlarda daha çabuk ve fazla oluyor. Spor yapmak, eğitim hayatımızı da olumlu yönde etkiliyor” diye konuştu.

ARAPOĞLU İSTİKRAR TAVSİYESİNDE BULUNDU

Karatede dünya ve Avrupa şampiyonluklarını alan, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’ye önemli dereceler getirmesi beklenen Milli Sporcu Serap Özçelik Arapoğlu ise yaptığı konuşmada, tecrübelerini ve spora bakış açısını dile getirdi. Karate sporuna 12 yaşında iken geç denilebilecek yaşta başladığını vurgulayan Arapoğlu, disiplinli ve istikrarlı bir çalışma ile başarıya ulaştığını söyledi. Karate sporunda bugüne kadar 400 civarında madalya aldığını, başarıya artık alıştığını kaydeden Arapoğlu, karate ile meşgul olmak isteyen minik sporculara ‘istikrar tavsiyesinde’ bulundu.

"HAYAL ETTİĞİMDE DAHA DA MOTİVE OLDUM"

Genç sporcuların ‘yaşlarının getirdiği komplikasyonlar nedeniyle’ bazen spor yapmak yerine oyun oynama, gezip tozma yönünde irade ortaya koyabildiğini ifade eden Arapoğlu, “Bunlar en doğal hakkınız fakat yapılacak fedakarlık sonucunda elde edeceğiniz artı değeri de hesaba katmalısınız. Benim başımdan da geçti. Zaman zaman sporu bırakmayı, gezip tozmayı düşündüm fakat karatenin bana kazandıracaklarını hayal ettiğimde daha da motive oldum. Şu anda yaptığım spor sayesinde dünyayı geziyorum ve siz gençlerle buluşma fırsatını elde ediyorum. Beni takip edenlere herhangi bir spor dalıyla mutlaka ilgilenmelerini, ortaya bir hedef koymalarını ve belirledikleri hedef doğrultusunda ‘istikrarlı bir çalışma ile’ başarıya ulaşmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gökhan Küçükkaplıdağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşinin sonunda soru-cevap kısmına geçildi. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ve Milli Sporcu Serap Özçelik Arapoğlu’na ‘organizasyona katılmaları nedeniyle’ birer teşekkür plaketi verdi. Etkinlik, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)