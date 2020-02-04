Milli judoculardan Paris Grand Slam için Tiflis’te ortak çalışma

Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Büyük Erkek Judo Milli Takımı, 7-8 Şubat tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Grand Slam müsabakaları öncesi, Gürcistan Milli Takımı ile ortak çalışma kampının sonuna geldi. Tiflis'te Şota Çoçishvili Akademi Salonu'nda tapılan antrenmanlarla Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran Paris Grand Slam müsabakalarına sıkı hazırlanan Milli takımımız 6 Şubat'ta Fransa'ya geçecek.

Tiflis'te gerçekleşen ortak kamp çalışmalarında yer alan judocular şu isimlerden oluştu:

Mihraç Akkuş, Salih Yıldız, Sinan Sandal, Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak, Mikail Özerler, Mert Şişmanlar, M.Mustafa Koç, Halil Çimen ve Kayra Sayit.