Milli judocular aralıksız hazırlanıyor

Tokyo 2020’ye puan kazandıran müsabakalara katılacak Ay-Yıldızlı judocular, aynı zamanda ortak çalışma kamplarıyla da hazırlıklarını devam ettiriyor. Tel Aviv Grand Prix ve Paris Grand Slam müsabakalarını geride bırakan Judo Milli Takımı, Paris’teki ortak çalışma kampının ardından Japonya’ya hareket edecek. Milli judocular, 21-23 Şubat tarihlerinde Almanya’daki Grand Slam karşılaşmalarına, 6-8 Mart’ta Rabat Grand Prix, 13-15 Mart’ta Ekaterinburg Grand Slam’de, 27-29 Mart’ta Tiflis Grand Prix ve 3-5 Nisan’da da Antalya Grand Prix müsabakalarında mücadele edecek.