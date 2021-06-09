MENÜ

Milli judocu Muhammed Mustafa Koç Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'ndan elendi

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de sürüyor.

09 Haziran 2021, Çarşamba 19:41 Son Güncelleme:
- A +
Milli judocu Muhammed Mustafa Koç Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'ndan elendi

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 4’üncü gününde 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç mücadele verdi.

İlk maçında Slovenyalı Alen Vucina’yı yenen Koç, ikinci turda Barbadoslu Asa Weithers’i mağlup etti. Milli sporcu, üçüncü turda İspanyol Alfonso Urquiza Solana’ya yenilerek elendi.

Organizasyonda 11 Haziran Cuma günü erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar tatamiye çıkacak.

Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota ve puan kazandıran judodaki son organizasyon olan şampiyona, 13 Haziran’da sona erecek.

AA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...