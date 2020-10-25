Milli judocu Kayra Sayit’ten Budapeşte Grand Slam’da altın madalya

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen müsabakaların son gününde Kayra Sayit ilk turu bay geçti. Sayit, ikinci turda Amerikalı Nina Cutro-Kelly'i, çeyrek finalde Portekizli Rochele Nunes'i, yarı finalde de Brezilyalı Beatriz Souza'yı ippona yenerek altın madalya için Tunuslu Nihel Cheikh Rouhou ile karşılaştı. Rakibini altın skorda ipponla (3 shido) yenen Kayra Sayit altın madalyanın sahibi olarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Erkekler 100 kiloda ise Mert Şişmanlar, 1. turda Macar Peter Kordely'i, ikinci turda Azerbaycanlı Elmar Gasımov'u, üçüncü turda İsveçli Joakim Dvarby'i altın skorda ipponla yenerek çeyrek finale çıktı. Şişmanlar, bu turda Rus Niyaz İlyasov'a yenildi, repesaja kaldı. Judocumuz repesajda Fransız Alexandre İddir'e yenildi ve yedinci oldu.

+100 kiloda da Cemal Erdoğan, ilk maçında Azerbaycanlı Ushangi Kokauri ipponla (3 shido) yendi. Judocumuz ikinci turda ise Hollandalı Jur Spijkers'a mağlup oldu.