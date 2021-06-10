Milli jimnastikçiler finale çıktı
Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Challenge Kupası (World Challenge Cup) elemelerinin ilk gününde milli sporcular Nazlı Savranbaşı, Ferhat Arıcan ve Adem Asil finale adını yazdırdı.
Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası (World Challenge Cup) elemelerinin ilk gününde milli sporcular final hakkı elde etti.
Türkiye Jimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlarda Nazlı Savranbaşı asimetrik paralelde aldığı 13.050 puanla finalde yarışmaya hak kazandı.
Erkeklerde milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel barda 14.450 puanla, kulplu beygirde de 14.300 puanla finale kaldı. Milli sporcu Adem Asil ise yerde aldığı 14.350 puanla finale çıktı.
Organizasyon, yarın alet elemeleriyle devam edecek.