Milli isimler şehre döndü

A Milli Takım’a giden Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra İran Milli Takımı’na çağrılan Majid Hosseini de şehre döndü. Üç futbolcunun da herhangi bir sakatlığının bulunmaması yüzleri güldürüyor. Sezon başından bu yana tedavi süreci geçiren Hosseini artık tamamen hazır. Orta sahanın merkezinde de defansif olarak oynayabilen tecrübeli stoper, Parmak ve Flavio’nun yokluğunda kulübede yer alabilir.