Milli hentbolcunun Avrupa’da yıldızı parlıyor

A Milli Hentbol Takımı oyuncusu Doruk Pehlivan, Avrupa’nın önemli takımlarından Polonya ekibi PGE Vive Kielce ile sözleşme imzaladı.

Milli hentbolcu Doruk Pehlivan, Polonya ekibi PGE Vive Kielce transferine ilişkin "Bu takım 2016’da Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu ve dünyadaki hatırı sayılır ekipler arasında. Benim için inanılmaz gurur verici bir olay." dedi.

Avusturya ekibi Fivers WAT Margareten’de forma giyen A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncusu Doruk Pehlivan, Avrupa’nın önde gelen takımlarından PGE Vive Kielce’ye transferi ve hentbol kariyerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Doruk Pehlivan, milli takımda oynamış, aynı zamanda antrenörlük yapan, profesyonel düzeyde hentbolla ilgilenen anne ve babasından dolayı bu spora ilgi duymaya başladığını ifade ederek, adeta hentbolun içerisine doğduğunu söyledi.

- "Türkiye’de oynanan hentbolla buradaki arasında fark var"

İlk antrenörünün annesi Zeynur Pehlivan olduğunu dile getiren 20 yaşındaki sporcu, Avusturya Birinci Lig şampiyonu Fivers WAT Margareten’e transfer olmadan önce Türkiye’de Maliye Piyango takımında oynadığını, aynı zamanda milli takım kadrosunda çok sayıda karşılaşmaya çıktığını, bu vesileyle Polonya ekibinin kendisini izleme imkanı bulduğunu anlattı.

Milli sporcu, hedefinin her zaman yurt dışında oynamak olduğunu, bu nedenle Avusturya’dan gelen teklifin kendisini memnun ettiğini ifade ederek, "Beni buraya çeken en önemli sebep burada kendimi daha çok geliştirecek olmamdı. Türkiye’de oynanan hentbolla buradaki arasında fark var. Burası beni Avrupa ligine hazırladı. Aynı zamanda ara geçiş gibi oldu, o bakımdan benim için gayet güzel oldu." şeklinde konuştu.

- "İnanılmaz gurur verici bir olay"

Doruk Pehlivan, "Vive Kielce ile anlaştım. Bu takım 2016’da Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu ve dünyadaki hatırı sayılır ekipler arasında. Benim için inanılmaz gurur verici bir olay. Küçüklüğümden beri sürekli televizyondan, internetten videolarını araştırıp, seyrettiğim bir kulüple anlaşmış olmak çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

PGE Vive Kielce ile 2020 yılı için sözleşme imzaladıklarını, ancak şu anki takımı ile Polonya ekibinin bonserviste anlaşması durumunda bu yaz itibarıyla yeni takımının formasını giymeye başlayacağını aktaran Doruk Pehlivan, "Kielce’de oynamak benim için önemli bir öğrenme fırsatı, çünkü dünyanın en iyi oyuncuları, oyun kurucuları ve antrenörleriyle çalışma imkanı bulacağım, bu büyük bir fırsat." şeklinde görüşlerini aktardı.

Doruk Pehlivan, Polonya ekibine ayak uydurabilmek için çok daha fazla çalışması gerektiğini ifade ederek, sol oyun kurucu olarak oynadığını, teknik direktör Talant Dujshebaev’in kendisini, yaşı ve avantajlı fiziki özellikleri nedeniyle takıma aldığını söyledi.

- "Öncü olmasını istiyorum"

Geleceğe dair hedeflerine de değinen milli sporcu, "Öncelikle bu takımda Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final’i görmek, burada en az 3-4 yıl forma giymek istiyorum. Daha sonrasında efsaneleşmiş Barcelona gibi takımlar neden olmasın." diye konuştu.

Doruk Pehlivan, hentbolda Türkiye’den yalnızca iki oyuncunun yabancı takımlarda forma giydiğine dikkati çekerek, "Bu transferden kendim dışında iyi olacağını umduğum bir başka konu da bunun öncü olmasını istiyorum. Şu an yurt dışında forma giyen iki kişiyiz. Ülkemizde birçok yetenekli Türk sporcu var, neden sadece iki kişi olsun, neden daha fazla olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye’den büyük yetenek"

Türkiye’den daha çok sporcunun yurt dışına transfer olmasının hem hentbolu geliştireceğini hem de yabancı teknik direktör ve menajerlerin Türkiye’ye ilgisini artıracağını vurgulayan Doruk Pehlivan, başarısında katkısı olan başta anne ve babası olmak üzere bütün antrenörlerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Öte yandan PGE Vive Kielce Kulübü resmi internet sayfasında Türk sporcu ile yapılan 4 yıllık sözleşmeyi, "Türkiye’den büyük yetenek" başlığı ile taraftarlarına duyurdu.

Açıklamada milli sporcuya övgü dolu ifadeler kullanılırken, Doruk Pehlivan’ın gelecek vadeden önemli bir yetenek olduğu belirtildi.

AA