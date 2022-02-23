Milli hentbolcu Beyza Karaçam, İsveç’e transfer oldu

Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında 2 ve 6 Mart’ta İzlanda ile oynanacak maçlar öncesi Kastamonu’da kampa giren A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda yer alan 21 yaşındaki Yenimahalle Belediyesspor oyuncusu Beyza Karaçam, Milli takım ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Toplamda 80 defa milli formayı giyen 21 yaşındaki Milli hentbolcu Beyza Karaçam, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilkokul 4. sınıfta beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesi üzerine hentbola başladığını belirterek, “Samsun Gençlikspor’da 8 yıl oynadım. Sonrasında Görelespor’a, bir sene orada ter döktükten sonra da Yenimahalle Belediyespor’a transfer oldum. İki yıldır da Yenimahalle Belediyespor’da oynuyorum” dedi.

İsveç’in IFK Kristianstad takımına transferi sebebiyle mutlu olduğunu söyleyen Karaçam, “Yenimahalle Belediyespor ile IFK Kristianstad arasında geçen yıl 18 Kasım'da oynanan Avrupa kupası maçı için İsveç'e gittik. İki maçımız da oradaydı. İzlendiğimi biliyordum. Orada gösterdiğim iyi performans sayesinde transfer sürecim gerçekleşti. Mutluyum, gururluyum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Beni arayanlar da aynı şekilde gururluydu. Mutluluğumu onlar da paylaştı. Kariyer planlarımda yurt dışı vardı. Bunun için çalışıyordum” diye konuştu.

İHA