Milli halterci Daniyar İsmayilov 4 ila 8 yıl spordan men edilebilir

Milli halterci Daniyar İsmayilov’un Avrupa Şampiyonası öncesinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Kurulu tarafından yapılan doping kontrollerinde, sporcuda yasaklı madde çıkmıştı. Daniyar İsmayilov ilk numuneye itiraz ederek B numunesinin açılmasını istedi. Ancak edinilen bilgiye göre sporcunun ikinci numunesinde de aynı maddeye rastlandığı ve yakında açıklanacağı öğrenildi.

Daniyar’ın evrakı federasyona ulaştığı anda ikinci suçu olduğu için Türkiye Halter Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 4 ile 8 yıl arasında spordan men edileceği ifade edildi. Ayrıca, Daniyar’ın Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı 2 altın madalya da geri alınacak.

Milli halterci Daniyar İsmayilov, 6 Nisan 2021 tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası’nda 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olmuştu.

Ercan ATA/ANKARA, (DHA) -