Milli Gururumuz Sümeyye Boyacı Dünya Şampiyonluğu’na hazırlanıyor

Bursa Kebap Evi ana sponsorluğunda paralimpik yüzmede rekordan rekora koşan milli sporcu Sümeyye Boyacı, Para Swimming World Serisi’nde Amerika, İtalya, Finlandiya, Singapur ve Almanya’da toplam 6 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalyayı ülkemize getirmesinden sonra Dünya Şampiyonası için hazırlanıyor. 15 Eylül’de Londra’da gerçekleşecek Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olan Boyacı, bu kez de ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğinden emin…

Günde 9000 metre yüzerek şampiyonluğa hazırlanıyor

‘Her şey akvaryumdaki balıkları izlerken başladı, onların da kolları yoktu, benim de…’ diyerek hikayesini gönüllerimize kazıyan milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı, ana sponsoru Bursa Kebap Evi desteğiyle adım adım dünya şampiyonluğuna ilerliyor. Ankara’da gerçekleşen milli takım hazırlık kampında çalışarak büyük güne hazırlanan Boyacı, ‘2018’i “Avrupa Yüzme Şampiyonu” olarak bitirdim, 2019’a “Türkiye Şampiyonu” olarak başladım. Şimdi hedef Dünya Şampiyonası’nı birinci bitirerek bayrağımızı bir kez daha dalgalandırmak ve Cumhuriyet Tarihinin İlk Kadın Yüzme Şampiyonu olmak!’ diyor.

Sabah ve akşam günde iki antremanla çok sıkı çalıştıklarını belirten Sümeyye, ‘Havuzda her gün toplamda 9000 metre yüzüyoruz. Ayrıca kondisyoner eşliğinde kara antremanı da yapıyoruz. Ankara’da Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde kamp yaptığımız için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Burada yemeklerimiz diyetisyen gözetiminde hazırlanıyor, ayrıca bireysel olarak da kendisinden yardım alıyoruz. Antremanların yorgunluğunu fizyoterapistlerin masajlarıyla en aza indiriyoruz. Beden sağlığımız kadar ruh sağlığımızı da besliyoruz. Spor psikologlarından bu konuda çok destek alıyoruz. Bize sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirip Dünya Şampiyonası’nda elimizden geleni yapacağız.’ diyor.







