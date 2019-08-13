Milli güreşçilerin bayram mesaisi

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 14-22 Eylül’de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası için Aladağ Kamp Eğitim Merkezi’nde bulunan ay-yıldızlı sporcular, milli takım antrenörü Salih Bora gözetiminde antrenmana çıktı.

Bu arada, kampı ziyaret eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çalışmalar hakkında Bora’dan bilgi aldı.

Antrenman yapılan salona geçen Aydın, burada bayramlaştığı güreşçilere baklava ikram etti, sporcularla sohbet etti. Aydın, antrenörler ve güreşçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.