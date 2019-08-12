Milli güreşçiler madalya peşinde

Estonya’nın başkenti Tallinn’de bugün başlayan Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde mücadele eden milli güreşçilerden 65 kiloda Ahmet Salim Yiğit, yarı finalde İranlı Amirhoseyin Azim Maghsoudi’ye yenildi. Ahmet, bronz madalya için repesajdan gelecek güreşçiyle karşılaşacak.

70 kilo yarı final mücadelesinde Ukraynalı Eric Arushanian’a 2-1 mağlup olan Ömer Faruk Çayır da bronz madalya için repesajdan gelecek güreşçiyi mağlup etmeye çalışacak.

Bir diğer milli sporcu Feyzullah Aktürk, 97 kilo yarı finalinde dünya şampiyonu rakibi İranlı Abbas Ali Foroutanrami’ye 4-2 yenildi. Feyzullah, bronz madalya için repesajdan gelecek güreşçiyle mücadele verecek.

Şampiyonada ilk gün mindere çıkan milli sporculardan 57 kiloda Ahmet Duman ve 79 kiloda Ömer Faruk Karadeniz ise rakiplerine yenilerek elendi.