Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler 6 madalya kazandı. Serbest stilde yapılan müsabakalarla başlayan şampiyona dün yapılan grekoromen stil karşılaşmalarıyla sona erdi.

Türkiye grekoromen stilde 3, serbest stilde 2 ve kadınlarda 1 olmak üzere üzere toplam 6 bronz madalyanın sahibi oldu. Serbest stilde 79 kg’da Ramazan Sarı ve 86 kg’da Osman Göçen, kadınlar 53 kg'da Zeynep Yetgil, grekoromen stilde 55 kg’da Ekrem Öztürk, 130 kg’da Osman Yıldırım ve 77’kg’da Serkan Akkoyun bronz madalya kazanan isimler oldu. Diğer yandan zorlu şampiyonanın ardından Grekoromen güreş milli takımı bugün yurda döndü.

MUSA AYDIN: 2019 YILININ SON ÖNEMLİ ŞAMPİYONASI GERİDE KALDI

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın şampiyonada talihsiz yenilgiler aldıklarını belirterek, “2019 yılının son önemli şampiyonasını da tamamladık. Macaristan’dan 6 madalya ile dönüyoruz. Aslında madalya sayımız çok daha fazla olabilirdi. Ama talihsiz yenilgiler aldık. Altın madalya kazanamadan dönmekse bizleri üzdü. Gerek büyükler dünya şampiyonası, gerekse de U23 Dünya Şampiyonası’nda bazı eksikliklerde göze çarptı. Türkiye’ye döner dönmez bu konuları masaya yatıracağız. Olimpiyatlar için uzun zamandır hazırlanıyoruz. Bizim asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Önümüzde iki kalifikasyon turnuvası var. Önce kotaları almak istiyoruz. Ama daha öncede belirttiğim gibi güreş branşının hedefi kota almak değil, Olimpiyatlarda yine ülkemizin en başarılı branşı olması. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz“ şeklinde konuştu.