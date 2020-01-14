Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya’nın başkenti Roma’da yarın başlayacak organizasyon, 18 Ocak Cumartesi günü sona erecek.
Turnuvada mindere çıkacak milli güreşçiler şöyle:
Grekoromen stil
55 kilo: Şeref Kılıç, Doğuş Yazıcı
60 kilo: Kerem Kamal, Ahmet Uyar
72 kilo: Selçuk Can, Cengiz Arslan
77 kilo: Yunus Emre Başar, Emrah Kuş, Furkan Bayrak
82 kilo: Salih Aydın, Burhan Akbudak
87 kilo: Doğan Göktaş, Ali Cengiz
97 kilo: Süleyman Demirci
130 kilo: Osman Yıldırım
Erkekler serbest stil
65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan, Selim Kozan
74 kilo: Fazlı Eryılmaz, Enes Uslu, Soner Demirtaş
86 kilo: Fatih Erdin, Osman Göçen
97 kilo: Fatih Yaşarlı, İbrahim Bölükbaşı
AA