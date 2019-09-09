14 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da başlayacak Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Grekoromen Milli Takım, bugün İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak ile Nursultan'ın yolunu tuttu. 22 Eylül'de sona erecek turnuvada, ilk 6'ya girecek sporcular olimpiyat vizesi alacak, Şampiyonada mindere ilk olarak grekoromen stildeki milli güreşçiler çıkacak. Yolculuk öncesi Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtlayan Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, hedeflerinin burada elde edilecek başarıyla olimpiyatlara direkt olarak katılmak olduğunu söyledi.

SALİH BORA: ŞAMPİYONA, OLİMPİYAT KOTASI NEDENİYLE ÇOK ÖNEMLİ

Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 4 kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora şu ifadeleri kullandı: "14 Eylül'de başlayacak müsabakalar hazırız. Şu an bu seneki dünya şampiyonluğu, olimpiyat kotası nedeniyle daha önemli. Bütün ülkeler burada olimpiyatlara sokmak istediği kadroları yarıştıracak. 6 sıklette olimpiyat kotası var, ilk 5'e girenler olimpiyatlara gitmeye hak kazanacak. Biz de elimden geldiği kadarıyla en fazla olimpiyat kotası almaya çalışacağız. Olimpiyat barajını geçebilmek gerçekten çok zor olacak. 2020'de yeniden bir turnuva olacak, burada geçemeyenler için bir şans daha olacak. Burada geçebildiğimiz kadarıyla geçip o turnuvadan sonra en fazla sayıyla olimpiyatlara katılmak istiyoruz."

DHA