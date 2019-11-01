Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Lodovika Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, Avrupa şampiyonu Rus Ekaterina Verbina ile karşılaştı.

Rakibini 4-2 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti. Zeynep Yetgil, ilk turda Guamlı Rckaela Maree Ramos Aquino’yu 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde de Avrupa üçüncüsü ve son Askeri Olimpiyatlar’da gümüş madalya kazanan Rumen Suzanna Georgiana Seicariu’yu 3-1 yenerek yarı finale yükselmiş, yarı finalde Hint rakibi Pooja Gehlot’e 8-4 kaybetmişti.

Grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Mehmet Çeker ve 130 kiloda Osman Yıldırım yarın bronz maçına çıkacak.